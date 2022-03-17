Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник автосалона приговорён к реальному лишению. свободы за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Угон автомобиля

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

Под следствием оказался 27-летний гражданин. Установлено, что 24 декабря он похитил автомашину клиентки и уехал кататься. При этом за рулём он находился пьяный.

Подсудимый признал вину. Но суд учёл, что за последние годы за угоны он привлекался пять раз, и назначил ему полтора года колонии строгого режима. Этот приговор пока не вступил в законную силу.