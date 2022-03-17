Сеул, 17 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в январе 2022 года составил 3,65 квадрлн вон (~$3 трлн), что на 0,9% или 33,8 трлн вон (~$27,8 млрд) больше по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

The Bank of Korea Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 13,1%. Темпы роста выше 10% наблюдаются тринадцатый месяц подряд.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.