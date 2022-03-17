Калачинск, Омская область, , 09:38 — REGNUM В городе Калачинске Омской области бывшего ветеринарного врача осудили за получение взяток и служебный подлог. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в прокуратуре региона.

Крупный рогатый скот Government-nnov.ru

Калачинский городской суд вынес приговор по уголовному делу против бывшего сотрудника Калачинской областной межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

Установлено, что в 2017—2018 годах ветврач за 30 тысяч рублей оформлял и предоставлял предпринимателю из Новосибирской области ветеринарные сопроводительные документы на мясо и мясную продукцию. При этом необходимые ветеринарные процедуры не проводились. Указанные документы обладали признаками официальных.

Всего было оформлено 30 ветеринарных свидетельств на мясо и мясную продукцию крупного рогатого скота неустановленного происхождения.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание — три года и четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также у осуждённого конфискуют сумму взятки — 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Сторона обвинения оспорила его в апелляционном порядке, так как посчитала слишком мягким.

Уголовное дело рассмотрит Омский областной суд.

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