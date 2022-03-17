Великий Новгород, , 09:47 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов с участием президента РФ предложил усовершенствовать систему социального контракта как меры поддержки населения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Контракт

Социальный контракт предполагает, что человек, чей доход составляет меньше, чем прожиточный минимум, может получить от государства дотации для повышения уровня жизни. Эти средства можно потратить на обучение, открытие своего бизнеса или же на те статьи расходов, которые прописаны в договоре.

«Социальный контракт работает успешно. Но, безусловно, есть, что настроить, с учетом ситуации. Например, для семьи, которая хочет открыть свое маленькое производство, выплаты в 250 тысяч вряд ли будет достаточно, чтобы купить станки, оборудование, расходные материалы. В семье социальный контракт дают одному родителю, второй его не получает, хотя оба могут развиваться благодаря такой мере поддержки. Если бы они не были женаты, то оба, скорее всего, получили социальные контракты. Думаю, что не нужно людей в этом ограничивать. Социальный контракт — очень востребованная и эффективная мера поддержки», — отметил губернатор.

Он добавил, что социальный контракт — «это не просто пособие, а возможность, которая дает человеку сделать шаг вперед, получить новую профессию, изменить свою жизнь».

Также была предложена идея о расширении списка системообразующих предприятий, которые претендуют на льготное финансирование. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу главы Новгородской области. Глава государства отметил, что действительно социальный контракт пользуется спросом у жителей России.

Ранее Новгородская область уже предоставляла такую помощь населению. Проект запустили в 2019 году, с того момента заключили 11,5 тыс. социальных контрактов. Успешный опыт позволил расширить программу с регионального на федеральный уровень.

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