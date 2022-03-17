Москва, 17 марта 2022, 09:36 — REGNUM Самолёты Вооружённых сил РФ уничтожили минувшей ночью склады вооружённых сил Украины. Об этом 17 марта заявили в Министерстве обороны России на брифинге.
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По данным министерства, прошедшей ночью штурмовики Су-25 уничтожили военные склады ВСУ. Минобороны опубликовало кадры проведённой операции.
«Полёты на боевое применение выполнялись в ночных условиях», — говорится в информации к видео.
Как сообщало ИА REGNUM, беженка из Мариуполя рассказала, что бойцы националистических батальонов при отступлении повредили здание драмтеатра.