Москва, 17 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Самолёты Вооружённых сил РФ уничтожили минувшей ночью склады вооружённых сил Украины. Об этом 17 марта заявили в Министерстве обороны России на брифинге.

Mil.ru Су-25

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По данным министерства, прошедшей ночью штурмовики Су-25 уничтожили военные склады ВСУ. Минобороны опубликовало кадры проведённой операции.

«Полёты на боевое применение выполнялись в ночных условиях», — говорится в информации к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, беженка из Мариуполя рассказала, что бойцы националистических батальонов при отступлении повредили здание драмтеатра.