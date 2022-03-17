Саратов, 17 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Саратовской области 17 марта с 09:00 (местное время) ввели ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке 325 км — 428 км. По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» ограничения продлятся до особого распоряжения.

Https://www.volgograd.ru/ Расчистка трассы

Закрыли движение транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограничение видимость менее 50 м, сильный ветер).

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области уточнили, что на 16 дорогах регионального значения в Балаковском, Марксовском, Пугачевском, Хвалынском районах и на восьми участках дорог местного значения в Духовницком, Ершовском, Марксовском и Ровенском районах также ограничено движение.

Кроме этого, 16 марта ограничения ввели на участках трасс Р-22 «Каспий» с 504 км по 729 км, Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке с 111 км по 389 км, Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» с 47 км по 291 км, А-298 автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — «Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан» с 329 по 597 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Самарской области из-за непогоды перекрыли несколько участков автодорог местного значения.

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