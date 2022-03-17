Ульяновск, , 09:34 — REGNUM В Ульяновской области усилят контроль за поставками товаров первой необходимости в магазины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

Сахар Наталия Николаева © ИА REGNUM

В ходе обсуждения поднят вопрос о ситуации с поставками сахара в торговые сети. Губернатор Алексей Русских заявил, что в выходные дни «лично проверил» ситуацию в магазинах, сахара в продаже не было.

«В ряде случаев, по словам работников, завоз не осуществлялся несколько дней. При этом отгрузка с Цильнинского сахарного завода происходит регулярно. Складывается ощущение, что спекуляция на этом продукте происходит по всей логистической цепочке», — полагает глава региона.

Исполняющий обязанности министра АПК Ульяновской области Михаил Семёнкин заверил, что после сбоев начинаются поставки сахара в федеральные сети.

Алексей Русских сделал вывод о слабом контроле за ситуацией со стороны профильных ведомств, поручив «жёстко отслеживать» организацию поставок и при выявлении спекуляции подключать правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял о проверки предприятий, которые занимаются реализацией сахара, и заверял, что для отдельных «горе-предпринимателей результаты неутешительны». По его словам, в «чёрный» список попали порядка 20 оптовых предприятий, которые заламывают цены для розничных магазинов». И призвал жителей «не поддаваться искусственному ажиотажу, который некоторым очень выгоден».

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