Москва, , 09:34 — REGNUM Транзит российского газа через территорию Украины в четверг, 17 марта, как ожидается, сохранит стабильность и будет на уровне предыдущего дня. Об этом свидетельствую данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 17 марта составляют 94,6 млн кубометров. Уточненный показатель за 16 марта оценивается в 95,1 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что введённые антироссийские санкции не влияют выполнение Россией своих обязательств по поставкам газа и нефти в Европу.

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