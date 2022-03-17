Москва, 17 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Москве в Юго-Восточном административном округе строится и проектируется 63 дома по программе реновации: возводится 22 дома, проектируется 41 новостройка, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Программа реновации

Для переселения введено в эксплуатацию 28 корпусов общей площадью почти 400 тыс. кв. метров. Под заселение передано 23 новостройки. Жители 64 старых пятиэтажек приступили к переезду или уже получили новые квартиры.

Всего в ЮВАО в программу реновации включено 818 старых домов общей площадью квартир 2,7 млн кв. метров. В них проживают более 160 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы завершён снос 15 старых пятиэтажных жилых домов.

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