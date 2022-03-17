Брюссель, , 09:30 — REGNUM В НАТО решили, что необходимо усилить поддержку Грузии, учитывая ситуацию на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он сообщил о выступлении министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе на прошедшем 16 марта министериале стран НАТО. Глава минобороны заявил о «вмешательстве» России во внутренние дела Грузии, приведя в качестве примера операцию по принуждению к миру, которую РФ провела в августе 2008 года, когда грузинская армия напала на Южную Осетию.

«Мы должны усилить нашу поддержку, и мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии не только на словах, но и на деле. Поэтому я призываю союзников по НАТО поддержать Грузию», — сказал Столтенберг.

Стоит отметить, что участники заседания глав военных ведомств стран, входящих в НАТО, 16 марта приняли решение укрепить коллективную оборону. Они также согласились с тем, что на Украине не должны присутствовать вооруженные силы.