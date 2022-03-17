Москва, , 09:30 — REGNUM В Минобороны РФ рассказали о героических действиях инженерной роты под командованием капитана Ивана Теплых в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.

Капитан Иван Теплых Минобороны РФ

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Уточняется, что группа под руководством капитана Ивана Теплых должна была провести инженерную разведку маршрута движения автомобилей подвоза материальных средств на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования

«При проведении инженерной разведки вблизи одного из населенных пунктов Иван обнаружил тщательно замаскированное противопехотное минное поле противника. Личным примером, а также умелыми действиями вверенного ему личного состава, в кратчайшие сроки капитан Теплых проделал проход в минном поле, а в дальнейшем произвел его разминирование», — говорится в сообщении.

Также указывается, что благодаря оперативным, самоотверженным и мужественным действиям капитана Ивана Теплых автомобильная колонна своевременно, а также без потерь личного состава и военной техники, смогла доставить боеприпасы и продовольствие до пункта назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях водителя-электрика батальона связи, ефрейтора Ивана Головко в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.