Воронеж, 17 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Региональная выплата семьям воронежцев, погибших во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, установят власти Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 17 марта.

Kremlin.ru Губернатор Воронежской области Александр Гусев

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«Речь идет о выплате в дополнение к тем, что заявлены президентом Владимиром Путиным на федеральном уровне. 500 тысяч рублей получат от правительства области семьи без детей, 1 млн рублей — семьи с детьми», — приводит пресс-служба слова воронежского губернатора Александра Гусева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона выразил соболезнования в связи с гибелью Олега Червова, заместителя командира авиационного полка, кавалера ордена Мужества — сослуживца и друга Героя России Романа Филипова, погибшего в Сирии. Червов также похоронен на Аллее героев Коминтерновского кладбища Воронежа.