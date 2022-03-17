Москва, 17 марта 2022, 09:29 — REGNUM Нацификация Соединенных Штатов произошла уже давно, поэтому «зигующая Пелоси» не вызывает удивления, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
По его словам, вся Антибольшевистская лига народов (АБН), организованная бандеровцами под патронажем одного из основателей ЦРУ Джона Синглауба, целиком и полностью состояла из нацистов. Поэтому нацификация Америки идет уже давно, а происходящее на Украине — это нацификация крупного европейского государства.
По его словам, люди с либеральными взглядами, которые так или иначе недолюбливают президента России Владимира Путина, не понимают до конца, что бандеровские нацисты идут по их душу. Потому что вся задача складывающейся мировой системы заключается в том, чтобы поменять константу отношения к человеку как к таковому в сторону конца истории, конца гуманизма и конца проекта человек.
Напоим, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси многократно поприветствовала президента Украины Владимира Зеленского нацистским бандеровским лозунгом, а собравшиеся поддержали ее.