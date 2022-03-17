Москва, 17 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Нацификация Соединенных Штатов произошла уже давно, поэтому «зигующая Пелоси» не вызывает удивления, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы говорим сейчас, как зигует Нэнси Пелоси. Я вспоминаю, что были два таких человека, которые руководили Железной гвардией в Румынии, Вьорел Триф и Никола Малакса. Потом они сбежали оба в Соединенные Штаты и заняли там очень высокое положение. Один из них был капелланом Белого дома. Это люди, которые живьем сдирали кожу с еврейских детей и фотографировались на фоне ободранных тел младенцев. Фотографировались и улыбались. Это помешало Соединенным Штатам взять их к себе? Сколько еще нацистов брали?» — задал вопрос Кургинян.

По его словам, вся Антибольшевистская лига народов (АБН), организованная бандеровцами под патронажем одного из основателей ЦРУ Джона Синглауба, целиком и полностью состояла из нацистов. Поэтому нацификация Америки идет уже давно, а происходящее на Украине — это нацификация крупного европейского государства.

«А что, по сути, говорится в последних философских бумагах? Что отвергается сейчас последними теоретиками, что уже взято на вооружение? Единство рода человеческого… Это многоэтажное человечество, часть этих людей — не люди. Мы же слышим мерзавцев, которые на украинском телевидении говорят, что они вожделеют только убийства русских детей. А что это? Это концепция недочеловека, мы же видим ее сейчас, слышим непрерывно», — добавил политолог.

По его словам, люди с либеральными взглядами, которые так или иначе недолюбливают президента России Владимира Путина, не понимают до конца, что бандеровские нацисты идут по их душу. Потому что вся задача складывающейся мировой системы заключается в том, чтобы поменять константу отношения к человеку как к таковому в сторону конца истории, конца гуманизма и конца проекта «Человек».

Напомним, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси многократно поприветствовала президента Украины Владимира Зеленского нацистским бандеровским лозунгом, а собравшиеся поддержали ее.