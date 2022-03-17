Воронеж, 17 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Заместителя командира авиационного полка, кавалера ордена Мужества Олега Червова похоронили на Аллее героев на Коминтерновском кладбище Воронежа, об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Лётчик погиб при выполнении воинского долга по защите государственных интересов Российской Федерации во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Скан сообщения в телеграм-канале губернатора Воронежской области Воронежский губернатор выразил соболезнования семье лётчика

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«Он учился и в последнее время проходил службу в Воронеже, был сослуживцем и другом Романа Филипова, нашего земляка, посмертно удостоенного звания Героя России за подвиг в Сирии. Теперь они покоятся рядом — на Аллее героев Коминтерновского кладбища Воронежа», — написал губернатор.

Глава региона выразил соболезнование родным, близким, однополчанам и друзьям Олега Червова. Он также обещал не оставить семью лётчика без поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.