Файзабад, Афганистан, 17 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Бадахшан сообщают, что в результате взрыва придорожной бомбы возле Бадахшанского университета была ранена студентка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв. Афганистан

Инцидент произошёл в городе Файзабад, административном центре провинции.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Местные власти никак не прокомментировали инцидент.