В результате взрыва бомбы в Афганистане пострадала студентка
Файзабад, Афганистан, 17 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Бадахшан сообщают, что в результате взрыва придорожной бомбы возле Бадахшанского университета была ранена студентка. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Взрыв. Афганистан
Инцидент произошёл в городе Файзабад, административном центре провинции.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Местные власти никак не прокомментировали инцидент.