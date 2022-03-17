Оренбург, , 09:26 — REGNUM В Оренбургской области за 2021 год возбуждено 549 уголовных дел коррупционной направленности, а за два месяца 2022 года — 85. О этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За прошлый год органами прокуратуры вынесено 86 постановлений о возбуждении административных дел по статье 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего» и 12 — по статье 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По итогам рассмотрения прокурорами дел об административных правонарушениях данной категории наложено штрафов на общую сумму более 10,7 млн рублей. В течение прошлого года суды удовлетворили 11 заявлений прокуроров о взыскании более 26,7 млн рублей по делам о коррупции.