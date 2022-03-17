Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Сотрудники расположенного в Киеве посольства США из числа граждан Украины просят у американских властей помощи и обвиняют Государственный департамент в том, что он не выполняет данных им же обещаний на фоне специальной военной операции России в бывшей советской республике, сообщает 16 марта Foreign Policy.

Василий Дмитриевич Поленов. Право господина. 1874

Группа украинских сотрудников посольства США в Киеве 11 марта направила руководству Госдепартамента письмо, в котором стала бить тревогу по поводу «изменения тона и открытого отказа от предыдущих обещаний» со стороны сотрудников американского внешнеполитического ведомства после того, как украинские сотрудники запросили финансовую поддержку и помощь в безопасной эвакуации их семей и получении визы в США.

В своем письмо, которое оказалось в распоряжении издания, руководители местного объединения персонала посольства изложили опасения около 600 работников представительства США в Киеве. Они заявили, что Госдепартамент не выплатил им заработной платы и не оказал другой долгосрочной финансовой помощи украинским служащим.

Государственный департамент ранее пообещал поддержать местных сотрудников после начала специальной операции России, в том числе продолжать выплату им заработной платы или перевести их в категорию временно находящихся в командировках, чтобы у таких сотрудников был источник дохода, если они будут вынуждены бежать из Киева.

Местные сотрудники также утверждали, что представители Госдепартамента в Вашингтоне, обратившиеся к украинским сотрудникам посольства в Киеве, сказали, что им следует рассмотреть возможность подачи заявления о предоставлении статуса беженца и дополнительной поддержки со стороны европейских стран.

Кроме того, представители Госдепа во время видеоконференции с украинскими сотрудниками американского посольства в Киеве отметили, что работникам следует рассмотреть возможность подачи заявления о предоставлении статуса беженца и дополнительной поддержки со стороны европейских стран, а не США, а также продемонстрировали отсутствие понимание того, что потребуется для подачи заявления на получение статуса беженца в Европе.

В своем письме украинские сотрудники посольства США на Украине указывают, что они и их семьи оказались в тяжелейших условиях.

«На фоне всего этого еще одним ударом стало получение хладнокровного сообщения от чиновника [Госдепартамента] о необходимости подать заявление на получение защищенного статуса или зарегистрироваться в качестве беженцев, чтобы рассчитывать на помощь в европейских странах. Излишне говорить, что у статуса беженца есть определенные минусы, которые, очевидно, не были изучены сотрудником Госдепа [который проводил онлайн-встречу] заранее», — написали они.

Напомним, в августе 2021 года США вывели свои войска из Афганистана. Вывод войск носил запланированный характер, а американские власти неоднократно обещали оказать помощь афганцам, которые помогали США в борьбе с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на это, после вывода войск, которые многие эксперты назвали бегством, оказалось, что многие афганцы, в том числе переводчики, были оставлены на произвол судьбы.

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