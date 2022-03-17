Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:25 — REGNUM В Новокузнецке с начала 2022 года произошло 156 пожаров. Об этом со ссылкой на данные комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Пожар 23.mchs.gov.ru

«Это на 32 больше, чем в прошлом году», — уточнил глава города в своём телеграм-канале. — Снижение числа пожаров произошло только в одном районе — Новоильинском».

С начала года во время пожара погибли пять человек.

Основные источники возгораний — неисправность электропроводки, печное отопление.