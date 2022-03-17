Москва, 17 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. О героических действиях водителя-электрика батальона связи ефрейтора Ивана Головко в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 17 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Ефрейтор Иван Головко

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что при совершении марша в район выполнения задач колонна подразделений общевойсковой армии попала в засаду украинских националистов, и в командно-штабную машину под управлением ефрейтора Ивана Головко, обеспечивавшую связь в колонне с вышестоящим штабом, попал снаряд, в результате чего она загорелась.

«Оценив обстановку, Иван вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, несмотря на полученные повреждения, учитывая большую вероятность угрозы перехода огня от горящего автомобиля на другие транспортные средства колонны, невзирая на плотный огонь противника, оперативно вывез из колонны горящий автомобиль, после чего приступил к его тушению», — говорится в сообщении.

Также указывается, что благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Ивана Головко из огня был спасены раненые члены экипажа, не допущено возгорания техники, которая двигалась в колонне, а сама командно-штабная машина была эвакуирована в назначенный район.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские вооружённые формирования обстреляли Петровский район Донецка.