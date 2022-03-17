Томск, 17 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено два уголовных дела по фактам распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, житель Томска с 5 по 12 марта разместил в соцсетях заведомо ложную информацию о спецоперации на Украине, якобы полученную от очевидцев. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведен обыск по месту проживания подозреваемого, допрашиваются свидетели», — отметили в управлении.

Фигурантом по второму делу стала жительница Северска, которая также с 4 по 15 марта распространяла через мессенджер ложные сведения о проведении специальной военной операции. Информация тоже якобы была получена от очевидцев с мест.

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.