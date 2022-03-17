Кабул, 17 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировали комиссию, чтобы связаться с афганскими деятелями и предложить им вернуться в страну. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

В комиссию под председательством Шахабуддина Делавара входят министр иностранных дел Амир Хан Моттаки, министр культуры Хайрулла Хайрхох, глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Абдул Хак Васик, начальник разведки Мохаммад Халид Ханафи, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Фассихуддин и Анас Хаккани, член «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщениям подконтрольных талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СМИ, формирование комиссии было одобрено кабинетом министров 16 марта. Источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уточнили, как будет работать комиссия, и с какими фигурами она свяжется.

За семь месяцев, прошедших с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ряд людей, близких к бывшему президенту страны Ашрафу Гани, включая бывшего главу его офиса Салама Рахими, приезжали в Кабул, чтобы встретиться с лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хешмат Гани Ахмадзай, брат беглого афганского президента, также сказал в интервью, что ведёт переговоры, чтобы подготовить почву для его возвращения.