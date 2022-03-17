Барнаул, 17 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. По итогам Выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2021 года, большинство жителей двух регионов Алтая довольны своим самочувствием. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Publicdomainpictures.net Неважно со здоровьем

Отмечается при этом, что в Алтайском крае более 40% респондентов признали свое здоровье хорошим и очень хорошим, около 50% — удовлетворительным. В Республике Алтай такие оценки своему здоровью дали свыше 50% и 40% опрошенных, соответственно.

«Здоровье и благополучие во многом определяются образом жизни. Бодрость и хорошее самочувствие также во многом зависят от правильного питания, физической активности и отсутствия вредных привычек. В Алтайском крае высокую приверженность здоровому образу жизни проявляют 1,5% мужчин и 2% женщин, в Республике Алтай — только 3% женщин, при этом мужчины республики не продемонстрировали высокую приверженность к такому образу жизни», — отметили в Алтайкрайстате.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Дня защитника отечества, отмечаемого в России 23 февраля, управление статистики Алтайского края обнародовало некоторые данные о мужчинах, проживающих в регионе. Выяснилось, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для мужчин составила 65,18 года, для женщин — 75,16 года.

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