Большинство жителей двух Алтаев довольны своим здоровьем
Барнаул, 17 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. По итогам Выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2021 года, большинство жителей двух регионов Алтая довольны своим самочувствием. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает территориальное управление государственной статистики.
Отмечается при этом, что в Алтайском крае более 40% респондентов признали свое здоровье хорошим и очень хорошим, около 50% — удовлетворительным. В Республике Алтай такие оценки своему здоровью дали свыше 50% и 40% опрошенных, соответственно.
«Здоровье и благополучие во многом определяются образом жизни. Бодрость и хорошее самочувствие также во многом зависят от правильного питания, физической активности и отсутствия вредных привычек. В Алтайском крае высокую приверженность здоровому образу жизни проявляют 1,5% мужчин и 2% женщин, в Республике Алтай — только 3% женщин, при этом мужчины республики не продемонстрировали высокую приверженность к такому образу жизни», — отметили в Алтайкрайстате.
Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Дня защитника отечества, отмечаемого в России 23 февраля, управление статистики Алтайского края обнародовало некоторые данные о мужчинах, проживающих в регионе. Выяснилось, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для мужчин составила 65,18 года, для женщин — 75,16 года.
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