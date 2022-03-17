Калининград, , 09:20 — REGNUM В Калининграде на базе филиала Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская академия» 16 марта состоялась научная конференция «Опыт и уроки Заграничных походов русской армии 1813−1815 годов: современный взгляд и политика памяти». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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пресс-служба Минобороны РФ «Работе конференции предшествовало открытие в Калининградском областном историко-художественном музее выставки «Время славы и восторга», посвящённой 215-й годовщине битвы при Прейсиш-Эйлау, 210-летию начала Заграничных походов русской армии».

В историческом исследовании приняли участие командование, офицеры и преподаватели филиала, заместитель командующего Балтийским флотом контр-адмирал Игорь Смоляк, председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, курсанты и кадеты калининградской школы №24.

«В заключительной части торжественного мероприятия состоялся круглый стол, посвящённый заграничным походам Русской армии в войнах против Наполеона».

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что обращение к опыту заграничных походов русской армии «имеет концептуальное значение для истории отечественного ратного искусства, обеспечения геополитической безопасности в Европе».

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