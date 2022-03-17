Чебоксары, 17 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Чувашии следователи и архивисты будут работать совместно для увековечения памяти погибших во время Великой Отечественной войны и установления фактов преступлений против мирного населения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили следственное управление СКР по Чувашии и Государственный исторический архив республики, сообщили ИА REGNUM в СКР.

Giachr.kaisa.ru Подписание соглашения

Правоохранители поясняют, что цель соглашения — взаимодействие при организации работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также установления фактов совершения преступлений против мирного населения в годы Великой отечественной войны. В ведомстве подчёркивают, что дела о преступлениях этой категории находятся «на особом контроле». В историческом архиве уточняют, что эта работа будет проводиться «путём анализа архивных документов».

В следственном управлении отмечают также, что с учётом внешнеполитической обстановки и «попыток отдельных стран переписать историю» этот вопрос обретает особое значение. И важно сохранить историческую память о героизме и цене Победы, которую заплатил советский народ.

«Цена этой Победы и проявленный героизм наших соотечественников не должны подвергаться сомнению, а память о них — осквернению со стороны отдельных граждан. Лица же, совершившие преступления в военные годы, должны быть установлены, а их имена преданы огласке не смотря на время прошедшее с тех событий. Особенно важно это сейчас, когда живых героев осталось не так много, и мы не должны допустить искажение их подвига и надругательства над памятниками Победы», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве заверяют, что при выявлении подобных фактов каждому из них будут давать «принципиальную правовую оценку».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии создадут научный центр изучения архивных материалов. Он появится на базе Государственного исторического архива.