Донецк, 17 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 17 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В представительстве рассказали, что обстрел зафиксирован в 9:00, огонь открыли со стороны Марьинки, в которой находятся украинские войска. По Петровскому району Донецка было выпущено семь мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, около 95% территории Донецкой Народной Республики освобождены от украинских вооружённых формирований.