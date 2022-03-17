Уфа, 17 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Доплаты для сотрудников скорой медицинской помощи намерены увеличить в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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Сообщается, что 16 марта соответствующее изменение было внесено в отраслевое соглашение.

Согласно документу, увеличиваются единые значения доплат за работу в ночное время с 50 до 80% сотрудникам скорой медицинской помощи, водителям устанавливается 20% доплата за переноску лежачих больных.

Отмечается, что изменения затронут порядка двух тысяч фельдшеров службы скорой медицинской помощи и около одной тысячи водителей.

«Это позволит снять социальную напряженность в службе скорой медпомощи, связанную с увеличением нагрузок в связи с пандемией, и будет способствовать притоку кадров в службу скорой медпомощи», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил доработать программы материальной поддержки врачей.