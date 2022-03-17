Берн, , 09:16 — REGNUM Сборная Швейцарии по хоккею на два года заменит сборную России на этапах Евротура. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Швейцарии.

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Отмечается, что дебют швейцарской команды в Евротуре состоится на этапе в Швеции, который пройдёт с 5 по 8 мая.

Напомним, в матчах Евротура также участвуют сборные Чехии, Швеции и Финляндии.

28 февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях.

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