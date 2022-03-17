Казань, , 09:29 — REGNUM В Татарии за прошлый год изъяли 7336 незаконных орудий лова. В 2022 году работа по очистке водоемов продолжится, сообщает Госкомитет РТ по билогическим ресурсам.

Корюшка в сети Дарья Драй © ИА REGNUM

За 2021 год сумма предотвращенного ущерба водным биоресурсам оценивается в 146,2 млн рублей. Это более 140 тонн сохраненной от браконьеров речной рыбы.

Во время очередного рейда на реке Кама в Мамадышском районе обнаружили и изъяли 16 незаконно установленных браконьерских сетей.

ИА REGNUM напоминает, в реке Каме у деревни Соколка 22 февраля жители Мамадышского района при помощи багрения незаконно добыли 122 экземпляра стерляди. Ущерб от их действий составил более 500 тыс. рублей.

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