Москва, , 09:14 — REGNUM Законопроект, направленный на увеличение общего размера задолженности по штрафам для наложения временно ограничения на вождение автомобиля, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается повысить порог до 50 тыс. рублей.

Сейчас временное ограничение может быть применено к задолжавшим штрафов на 10 тыс. рублей.

Авторы обратили внимание на то, что в регионах размеры штрафов существенно отличаются, и действующий низкий порог для введения ограничения ставит одних водителей в более привилегированное положение, чем водителей из других регионов.

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