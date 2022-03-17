Москва, 17 марта 2022, 09:14 — REGNUM Законопроект, направленный на увеличение общего размера задолженности по штрафам для наложения временно ограничения на вождение автомобиля, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Предлагается повысить порог до 50 тыс. рублей.
Сейчас временное ограничение может быть применено к задолжавшим штрафов на 10 тыс. рублей.
Авторы обратили внимание на то, что в регионах размеры штрафов существенно отличаются, и действующий низкий порог для введения ограничения ставит одних водителей в более привилегированное положение, чем водителей из других регионов.
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