Донецк, 17 марта 2022, 09:14 — REGNUM Около 95% территории Донецкой Народной Республики освобождены от украинских вооружённых формирований. Об этом 17 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Он рассказал, что силами ДНР освобождено от украинских войск и боевиков 95% республики. Также Басурин проинформировал о проблемах с обеспечением водой Горловки.
Как сообщало ИА, страны, которые отправляют на Украину наёмников, создают себе проблемы, заявили в российском МИДе.