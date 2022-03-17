Ташкент, , 09:14 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта провел в Государственном налоговом комитете совещание по очередным задачам совершенствования налоговой сферы. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Отмечается, что президент на совещании указал на необходимость обеспечения стабильности налоговых поступлений и поддержки предпринимателей в нынешней быстро меняющейся, сложной ситуации в мире.

«Я пришел сюда как представитель налогоплательщиков. Рост поступлений — это не главное. Нам необходимо в первую очередь правильно наладить систему, научить, снизить налоговую нагрузку, обеспечить предпринимателям условия для свободной, честной работы. Налоговики должны быть не наказателями, а помощниками», — сказал президент.

Отмечалось, в некоторых случаях у предпринимателей возникает много вопросов еще и потому, что они не понимают, как работать с новыми программами и требованиями.