Москва, , 09:12 — REGNUM Переломить ход специальной военной операции России на Украине может только мощная помощь Америки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал

«Ход и исход военной кампании может изменить прежде всего то, что эта украинская военная машина будет сопротивляться достаточно долго, и в течение времени, когда она будет сопротивляться, Америка будет подтягивать все большие силы, чтобы к ней подключиться. Но мне кажется, что Байден не сдвинется в сторону прямого конфликта между НАТО и Россией. Они грают на грани этой…», — заявил Кургинян.

По его словам, при всем при этом, правящие круги в США настолько злые люди, что способны перейти любую грань, поэтому категорически исключать, конечно же, в этом вопросе нельзя ничего.