Рыбинск, Ярославская область, 17 марта 2022, 09:14 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в рамках проекта «Просвет» световую инсталляцию установят в стенах бывшего костёла Святейшего Сердца Иисуса (в настоящее время — здание авиационно-технического университета). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Шоу состоится 18 марта — интерьеры здания разрисуют светом в 19:00. Это уже третий экспериментальный показ.
Помимо этого, гостям покажут концерт коллективов студенческого клуба «Прометей» и дадут возможность попробовать создать своё цифровое граффити.
Проект «Просвет» реализуется АНО «Центр семейных и молодежных инициатив «Там-Там» с использованием гранта президента России.
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