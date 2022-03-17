Рыбинск, Ярославская область, 17 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в рамках проекта «Просвет» световую инсталляцию установят в стенах бывшего костёла Святейшего Сердца Иисуса (в настоящее время — здание авиационно-технического университета). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Rybinsk.ru Световое шоу в рыбинском костёле

Шоу состоится 18 марта — интерьеры здания разрисуют светом в 19:00. Это уже третий экспериментальный показ.

«Предлагаем вам окунуться в мир цветного света. Увидеть средневековые витражи в современной трактовке. Витраж — это в первую очередь впечатление. Космическая мозаика из разноцветных стекол зальёт стены костёла красными, синими, зелеными, фиолетовыми лучами, наподобие драгоценных камней», — рассказали в деталях о проекте руководители проекта.

Помимо этого, гостям покажут концерт коллективов студенческого клуба «Прометей» и дадут возможность попробовать создать своё цифровое граффити.

Проект «Просвет» реализуется АНО «Центр семейных и молодежных инициатив «Там-Там» с использованием гранта президента России.