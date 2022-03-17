Москва, 17 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Страны, которые отправляют на Украину наёмников, создают для себя проблемы. Об этом 17 марта заявили в МИД России.

Nikita Dezhurny МИД России

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В министерстве предупредили, что иностранные государства, решившие отправить на Украину вооружение и наёмников, в том числе Словакия, «создают себе проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, примером особого цинизма среди газет, тиражирующих дезинформацию, стала публикация в итальянской газете La Stampa, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.