Париж, , 09:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в церемонии, посвященной 60-летию Эвианских соглашений и прекращения огня в Алжире, сообщает Le Figaro.

Елисейский дворец (сс) ScareCriterion12

Церемония состоится 19 марта в Елисейском дворце в Париже. Эммануэль Макрон хочет с помощью ряда мемориальных жестов «примирить Францию и Алжир».

«Все события, связанные с войной в Алжире, не закончились в одночасье с подписанием Эвианских соглашений», — признал Елисейский дворец, сославшись, в частности, на стрельбу на улице Исли в Алжире, в которой погибли десятки сторонников «французского Алжира» в конце марта 1962 года.

Эвианские соглашения, подписанные 18 марта 1962 года, привели к введению режима прекращения огня на следующий день, 19 марта 1962 года. Соглашения ознаменовали окончание алжирской войны (1954−1962 гг.).