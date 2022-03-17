Благовещенск, 17 марта 2022, 09:24 — REGNUM В столице Амурской области готовы к приезду жителей Донецкой и Луганской народных республик. В ООО «АКС» для них открыты вакансии, сообщило Amur.Life.
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Предприятие нуждается в электрогазосварщиках, электромонтерах, машинистах (кочегарах) котельной, слесарях аварийно-восстановительных работ водопровода и канализации, слесарях по ремонту котельного оборудования, водителях категории В, С и других.
Как сообщало ИА REGNUM, в ресурсном центре развития добровольчества Амурской области организован сбор гуманитарной помощи для тех, кто приехал в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. В том числе формируются продовольственные наборы.