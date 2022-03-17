Майкоп, 17 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Адыгее уволили из прокуратуры сотрудника, ставшего фигурантом коррупционного уголовного дела. Теперь уже бывший помощник прокурора Гиагинского района пойман при получении взятки.

geralt Увольнение

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ, прокуратурой Республики Адыгея, органами ФСБ России, СУ СК РФ по РА проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего помощника прокурора Гиагинского района Республики Адыгея. Он подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры до возбуждения уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.

Как ранее сообщалось, Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в значительном размере сотрудником прокуратуры. В собственном кабинете 14 марта 2022 года получил денежную сумму от коммерсанта за непривлечение к ответственности помощник прокурора Гиагинского района.