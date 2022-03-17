Новотроицк, Оренбургская область, 17 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области суд запретил эксплуатацию здания спортивной школы «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Инициатором искового заявления стала прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что общее состояние здания признано как «ограниченно-работоспособное». На объекте имеются повреждения стенового ограждения, перекрытия, повышенная влажность в подвальном помещении, дефекты по всему зданию с признаками аварийности. Кровля находится в неудовлетворительном состоянии. Состояние несущих конструкций ухудшается.

Суд признал действия спортшколы по эксплуатации здания, принадлежащего ему на праве оперативного управления, незаконными. Эксплуатация объекта запрещена до устранения нарушений. Решение не вступило в законную силу.