Москва, , 09:02 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил, именно действующий глава Белого дома является военным преступников. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?» — написал Рогозин в телеграм-канале, прикрепив видеозапись, где Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов ВВС США на уничтожение мостов на Дунае.

Рогозин добавил, что «на краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден в разговоре с журналистами ответил на вопрос, может ли он назвать президента России Владимира Путина «военным преступником».

Сначала глав Белого дома сказал «нет», однако позже вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».