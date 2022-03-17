Москва, 17 марта 2022, 09:02 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил, именно действующий глава Белого дома является военным преступников. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин добавил, что «на краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден в разговоре с журналистами ответил на вопрос, может ли он назвать президента России Владимира Путина «военным преступником».
Сначала глав Белого дома сказал «нет», однако позже вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».