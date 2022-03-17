Москва, 17 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил, именно действующий глава Белого дома является военным преступником. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?» — написал Рогозин в телеграм-канале, прикрепив видеозапись, где Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов ВВС США на уничтожение мостов на Дунае.

Рогозин добавил, что «на краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил».

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден в разговоре с журналистами ответил на вопрос, может ли он назвать президента России Владимира Путина «военным преступником».

Сначала глав Белого дома сказал «нет», однако позже вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».