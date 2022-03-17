Томск, 17 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей в Томской области жалуются на появление странной пыли в посёлке Кузовлево. В комментариях предположили, что это от предприятия, производящего МДФ плиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом.

Цитата страницы группы «Жизнь Томска» в соцсети «ВКонтакте» Жители посёлка Кузовлево под Томском сообщили о появлении странной пыли

Замначальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Татьяна Молчанова подтвердила подозрения жителей.

«Данное предприятие является объектом федерального контроля, поэтому обращения перенаправлены в Росприроднадзор. Ситуация на контроле департамента», — отметила она.