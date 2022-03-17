Москва, 17 марта 2022, 09:00 — REGNUM Президент США Джо Байден является «кровавым стариком», и «на краю могилы» ему нужно вспомнить о совершённых военных преступлениях. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», — написал Рогозин на своей странице в телеграм и опубликовал видеоролик с признаниями действующего президента США.
По мнению Рогозина, «кровавый старик» Байден должен вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил.
Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником».