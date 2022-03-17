Москва, , 09:00 — REGNUM Президент США Джо Байден является «кровавым стариком», и «на краю могилы» ему нужно вспомнить о совершённых военных преступлениях. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Oborona.gov.ru

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», — написал Рогозин на своей странице в телеграм и опубликовал видеоролик с признаниями действующего президента США.

По мнению Рогозина, «кровавый старик» Байден должен вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником».