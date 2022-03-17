Москва, 17 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Более 8 млрд рублей, сэкономленных в результате отмены международных соревнований, направят на развитие российского спорта. Об этом 17 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальный сайт правительства России Дмитрий Чернышенко

«У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он отметил, что в России планировалось провести финал футбольной Лиги чемпионов, чемпионат мира по волейболу, Спецолимпиаду в Казани, Всемирную шахматную олимпиаду, чемпионат мира по хоккею и другие соревнования. Но все они были перенесены из России.

По его словам, сэкономленные средства пойдут на поддержку российских атлетов, организацию соревнований со спортсменами из дружественных стран, а также на развитие массового спорта путём создания дополнительной инфраструктуры.

Кроме того, он сообщил, что Минспорт РФ разработает меры по защите прав российских спортсменов, находящихся за рубежом. Также будет разработан план по поддержке спортивной отрасли, в том числе по импортозамещению спортивного оборудования.

Также дополнительная финансовая поддержка будет оказана субъектам, в которых тренируются спортсмены из ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от нацистов настолько не понравилось Западу, что международные спортивные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях и отменили проведение турниров на территории России и Белоруссии.