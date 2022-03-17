Москва, 17 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Круглосуточным атакам хакеров подвергается в настоящее время сайт министерства иностранных дел России. Об этом 17 марта рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Сайт, как и сайты других государственных учреждений, за эти пару недель просто находится под круглосуточной DDoS-атакой», — заявила она.

Также Захарова пояснила, что атаки на сайт МИД РФ, которые проводятся в большом масштабе, осуществляют, как хакеры-профессионалы, так и хакеры-любители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путинпозвонил главе ЧечниРамзану Кадырову.