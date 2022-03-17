Чебоксары, , 08:59 — REGNUM В Яльчикском районе Чувашии вынесен приговор по делу о смерти избитого местного жителя. По данным следствия, он не возвращал сдачу, полученную от покупки алкоголя, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре и следственном управлении СКР по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Приговор выслушал 46-летний житель Яльчикского района. Правоохранители установили, что в ноябре 2021 года он избил своего 62-летнего соседа, с которым распивал алкоголь у себя дома. Гость получил тяжкие травмы, которые стали смертельными.

«От полученных в повреждений, в том числе множественных переломов рёбер, потерпевший скончался на следующий день в реанимации», — говорят в управлении.

По данным следствия, причиной преступления стало уклонение соседа от возврата сдачи после покупки спиртного.

Яльчикский районный суд признал сельчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Приговором ему назначено семь лет колонии строгого режима. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Красночетайском районе Чувашии завершено расследование дела по факту смерти 75-летнего мужчины. Правоохранители считают, что он был забит до смерти своим родственником, недовольным тем, что его разбудили.

Подробнее: Житель Чувашии забил насмерть разбудившего его родственника — СКР