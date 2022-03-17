Москва, 17 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Врачи Московского телемедицинского центра за два года работы (с марта 2020 года) провели более 2,8 миллиона консультаций пациентов, в том числе и тех, кто болел COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

Официальный сайт Мэра Москвы Телемедицина

Центр телемедицины в Москве работает круглосуточно. Ежедневно москвичей консультируют около 200 врачей. Отмечается, что телемедицина позволяет обеспечить постоянный мониторинг состояния пациентов, а также разгрузить выездные службы городских поликлиник.

С помощью аудио — или видеосвязи врачи анализируют состояние, дают рекомендации и отвечают на вопросы. В случае ухудшения самочувствия пациента врачи оформляют вызов скорой для госпитализации в стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы уже никогда не откажутся от использования в городе телемедицины, заявляла заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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