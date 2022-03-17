Орск, Оренбургская область, , 08:58 — REGNUM В Оренбургской области организации присоединяются к патриотической акции в поддержку российских военных на Украине. Как сообщает администрации Орска, на окнах здания мэрии загорелась буква «Z», а на фасаде школы №8 — буква «V».

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»Крымская весна» в Орске ‑ и снова #Zанаших, и снова автопробег», — отметили чиновники.

Сразу несколько общественных организаций города стали инициаторами автопробега в день присоединения Крыма к России и в поддержку решения президента РФ о проведении специальной военной операции на территории Украины по защите жителей Донбасса от геноцида и обеспечению национальной безопасности России. Автопробег стартует 18 марта в 18:00 по местному времени (16:00 мск).

Стоит отметить, ранее в Оренбурге ряд крупных частных компаний также поддержал патриотическую акцию. В принадлежащих им высотных зданиях свет горит в офисах таким образом, что с улицы на фасаде высвечивается буква «Z».